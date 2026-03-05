Rubriques

Tendances:
Justice

La CNDH et les acteurs judiciaires unis contre la torture

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a tenu mercredi à Kara une séance de travail avec les acteurs de la chaîne judiciaire, policiers, gendarmes et officiers de police judiciaire, sur la prévention et la lutte contre la torture dans les prisons.

Les droits des détenus ne sont pas négociables © republicoftogo.com

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a tenu mercredi à Kara une séance de travail avec les acteurs de la chaîne judiciaire, policiers, gendarmes et officiers de police judiciaire, sur la prévention et la lutte contre la torture dans les prisons.

Au cœur des échanges : le cadre juridique national et les instruments internationaux de protection des détenus, notamment durant les périodes de garde à vue.

Il n’y a pas de cas de torture avérés au Togo. Il peut y avoir de mauvais traitements de la part de certains gardiens, mais ce sont des comportements isolés et punis. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La Cour constitutionnelle au cœur du dialogue juridique africain

La Cour constitutionnelle au cœur du dialogue juridique africain

La Cour constitutionnelle a réaffirmé vendredi sa volonté de relever les défis liés à la consolidation de l’État de droit, à l’indépendance de la justice et à l’intégration des innovations technologiques, notamment l’intelligence artificielle, dans les systèmes judiciaires africains.

Les magistrats face à une crise de confiance

Les magistrats face à une crise de confiance

L’Union syndicale des magistrats du Togo (USYMAT) reconnaît la perte de confiance des citoyens envers la justice et s’engage à renforcer la transparence, le dialogue et les réformes pour redorer l’image de l’institution judiciaire.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.