L'Eglise doit éviter les interférences

Que vient faire la Conférence des évêques du Togo (CET) dans des affaires de justice. Le mélange des genres n’est jamais sain.

‘Les évêques du Togo, comme des veilleurs, suivent de près la situation sociopolitique de notre pays. La série d'arrestations de personnes, pour des raisons diversement appréciées auxquelles nous assistons ces derniers temps, sèment la psychose au sein des populations', déplore la CET dans un communiqué publié mercredi.

Les religieux vont référence à l’interpellation de plusieurs journalistes qui avaient critiqué des ministres sur une WebTv.

La CET affirme que ces personnes ‘sont en détention dans des conditions souvent très difficiles, voire inhumaines'.

Etrange interférence des ecclésiastiques qui affirment que cette affaire crée ‘la désolation et des rancœurs préjudiciables à la paix et à la cohésion sociale’.

Ferdinand Ayité et Joël Egah, qui dirigent des journaux critiques du pouvoir, ont été placés sous mandat de dépôt pour diffamation et outrage à l’autorité’. Un troisième journaliste, qui a également participé à l’émission, a été entendu par le juge et placé sous contrôle judiciaire.