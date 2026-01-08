Rubriques

Tendances:
Justice

La CNDH alerte sur les défis de la réinsertion

Ils ont retrouvé la liberté, mais le plus difficile reste à venir. Les 1511 détenus qui viennent de bénéficier d'une grâce doivent désormais affronter l'épreuve de la réintégration sociale, un défi majeur qui préoccupe la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH).

Comment éviter la récidive ? © republicoftogo.com

Ils ont retrouvé la liberté, mais le plus difficile reste à venir. Les 1511 détenus qui viennent de bénéficier d'une grâce doivent désormais affronter l'épreuve de la réintégration sociale, un défi majeur qui préoccupe la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH).

Mercredi, la CNDH a réagi à cette décision du président du Conseil, y voyant "une empreinte de sagesse et d'humanisme". L'institution se félicite de cette mesure qui répond à l'une de ses recommandations récurrentes : désengorger les prisons togolaises confrontées à une surpopulation chronique.

Toutefois, derrière cette satisfaction se profile une préoccupation majeure : comment ces anciens détenus vont-ils réussir leur retour dans la société ? "Consciente des défis que cela représente, nous appelons l'ensemble des acteurs à faire preuve de solidarité, de responsabilité et d'engagement pour accompagner ces citoyens dans leur retour à la vie normale", a déclaré Kwao Ohini Sanvee, président de la CNDH.

Prévenir la récidive, reconstruire le lien social

Au-delà de l'accueil immédiat, le véritable enjeu réside dans la durabilité de cette réinsertion. Les ex-détenus devront non seulement retrouver leur place dans la société, mais aussi respecter "les lois et les valeurs républicaines", insiste la Commission.

L'autre bataille à mener concerne la prévention de la récidive. Sans un accompagnement adéquat - formation professionnelle, soutien psychologique, aide à l'emploi - le risque demeure que certains bénéficiaires de la grâce retombent dans la délinquance.

La CNDH appelle ainsi à une mobilisation collective pour renforcer le tissu social et garantir que cette mesure humanitaire se traduise par une véritable seconde chance, tout en protégeant les droits fondamentaux de ces citoyens en quête de rédemption.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Entre satisfaction et revendication

Entre satisfaction et revendication

Le Front "Touche pas à ma Constitution" et la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) ont accueilli mercredi avec satisfaction la libération récente de 1511 détenus.

Eviter la récidive

Eviter la récidive

L’Administration pénitentiaire, en collaboration avec la ‘Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus’,  a engagé un programme de réinsertion professionnelle en faveur de 535 personnes libérées cette semaine dans le cadre d’une grâce accordée par le président du Conseil. 

Un modèle efficace de médiation et de conciliation

Un modèle efficace de médiation et de conciliation

La politique de justice de proximité connaît une progression remarquable. En l’espace de cinq ans, le nombre de maisons de justice opérationnelles a été multiplié par cinq, traduisant la volonté des autorités de rapprocher la justice des citoyens et de promouvoir des modes alternatifs de règlement des conflits.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.