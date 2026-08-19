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La HARC réagit à l'arrestation de deux journalistes français

La Haute Autorité de Régulation de la Communication écrite, audiovisuelle et numérique (HARC) est sortie de son silence, mardi après que plusieurs médias et réseaux sociaux ont fait état de l'arrestation, sur le territoire togolais, de deux journalistes français, Gaël Mocaër et Sébastian Preze Pezzani.

Respecter les procédures © republicoftogo.com

La Haute Autorité de Régulation de la Communication écrite, audiovisuelle et numérique (HARC) est sortie de son silence, mardi après que plusieurs médias et réseaux sociaux ont fait état de l'arrestation, sur le territoire togolais, de deux journalistes français, Gaël Mocaër et Sébastian Preze Pezzani.

Les deux hommes, qui séjourneraient au Togo dans le cadre de leurs activités professionnelles, seraient notamment accusés de fausses déclarations.

Dans un communiqué publié mercredi, l'instance de régulation précise n'avoir été saisie d'aucune demande d'accréditation concernant ces deux personnes, ni par France Télévisions pour qui ils travaillent, ni par les intéressés eux-mêmes. 

Elle rappelle que le Code de la presse et de la communication impose aux correspondants et envoyés spéciaux de la presse étrangère de solliciter et d'obtenir une accréditation auprès de la HARC, laquelle en informe ensuite les ministères chargés de la Communication et de la Sécurité.

La HARC affirme ainsi n'avoir eu connaissance ni de l'arrivée des deux journalistes sur le territoire, ni de leur statut professionnel, ni des activités de tournage qu'ils auraient menées, notamment dans la partie septentrionale du pays.

L'instance demande à tous de laisser la justice conduire les procédures et déterminer les circonstances de la présence des intéressés au Togo ainsi que les faits éventuellement reprochés.

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