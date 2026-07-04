Justice digitale

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Le ministre de la Justice Pacôme Adjourouvi a lancé vendredi le paiement en ligne des frais relatifs à une quarantaine de services du tribunal de grande instance de Lomé.

Pacôme Adjourouvi © republicoftogo.com

Le ministre de la Justice Pacôme Adjourouvi a lancé vendredi le paiement en ligne des frais relatifs à une quarantaine de services du tribunal de grande instance de Lomé.

Concrètement, justiciables, avocats, huissiers et autres acteurs de la chaîne judiciaire peuvent désormais suivre l'évolution de leurs procédures et régler leurs frais à distance, sans se déplacer.

Une avancée simple en apparence, mais qui change considérablement le quotidien de ceux qui perdaient des journées entières dans les couloirs des tribunaux.

Déployée en collaboration avec l'Agence Togo Digital (ATD), cette innovation s'inscrit dans le plan d'accélération de la digitalisation des services publics.

« Au-delà de l'aspect technologique, cette avancée ambitionne d'améliorer l'accessibilité du service public de la justice, de renforcer la transparence dans la gestion des dossiers et de simplifier les interactions entre les citoyens et l'institution judiciaire », a expliqué M. Adjourouvi.

Il s'agit pour l'instant d'une phase pilote limitée au tribunal de grande instance de Lomé. Elle sera progressivement étendue aux autres tribunaux du pays.

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