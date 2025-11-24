Rubriques

Tendances:
Justice

Le droit au service d’une société de confiance

La troisième édition de la Nuit du Droit s’est déroulée ce weekend à Lomé.

Sécurité, éthique, transparence © republicoftogo.com

La troisième édition de la Nuit du Droit s’est déroulée ce weekend à Lomé.

L’événement vise à rappeler la place essentielle du droit dans la gouvernance du numérique, à l’heure où les innovations technologiques transforment les usages, les services et les relations entre citoyens, entreprises et institutions.

L’Instance de Protection des Données à Caractère Personnel (IPDCP) a profité de la rencontre pour réaffirmer l’ambition du pays : construire une société numérique moderne, fondée sur la responsabilité, l’éthique et la protection des droits humains.

Pour son président, Belei Bediani, l’enjeu n’est pas de freiner le progrès, mais de le maîtriser.

« Il ne s’agit pas de ralentir le numérique, mais de le canaliser, de le sécuriser et de le mettre au service de l’humain », a-t-il déclaré.

Selon lui, le Togo poursuit une digitalisation responsable, basée sur la confiance, l’innovation et la sécurité des utilisateurs.
« La confiance n’est pas une option, mais un fondement de la transformation numérique du Togo », a-t-il insisté.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La Gendarmerie recadre les accusations en ligne

La Gendarmerie recadre les accusations en ligne

La Gendarmerie nationale a annoncé vendredi l’arrestation, le 3 octobre 2025, de Grâce Koumayı Bikonibidjaté, présentée comme l’auteure de contenus audiovisuels appelant à la haine et à des actes criminels contre des responsables de l’État. Ces vidéos circulaient largement sur les réseaux sociaux.

Perception erronée

Perception erronée

Au Togo, une idée largement répandue dans l’opinion – et parfois au sein de la classe politique – veut que les organisations régionales ou internationales soient mieux placées que les institutions nationales pour défendre les droits des citoyens.

Le Bâtonnier exhorte les avocats à plus de responsabilité

Le Bâtonnier exhorte les avocats à plus de responsabilité

Le président de l’Ordre des avocats Me Claude Folly Adama, a lancé mercredi un appel à l’ensemble de ses confrères : assumer pleinement leur rôle dans la défense des justiciables et dans le bon fonctionnement de la justice communautaire de la Cédéao.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.