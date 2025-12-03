Rubriques

Justice

Une nouvelle vitrine de la justice accessible

Le réseau des Maisons de Justice s’étoffe. Le Togo a inauguré à Gboto (préfecture de Yoto) son 24ᵉ espace, un symbole fort de la volonté nationale d’installer une justice plus proche, plus humaine et plus accessible.

Pensées comme des espaces d’écoute et de médiation, les Maisons de Justice permettent de régler les litiges du quotidien sans passer systématiquement par les tribunaux, évitant ainsi des procédures longues, coûteuses et souvent intimidantes pour les populations.

Objectif : désamorcer les tensions, rétablir le dialogue et renforcer le tissu social local.

Pacôme Adjourouvi, Garde des Sceaux et ministre de la Justice, rappelle que l’accès égal à la justice, inscrit dans l’ODD 16, reste trop souvent entravé par la pauvreté, la complexité des démarches, l’analphabétisme et des barrières culturelles encore tenaces.

Les Maisons de Justice viennent précisément combler ces failles en offrant un cadre gratuit, simple et ouvert à tous, où la médiation et la conciliation priment.

En ouvrant cette nouvelle structure, le gouvernement réaffirme son engagement, celui de promouvoir une société apaisée, fondée sur la cohésion sociale et la paix.

Comme les précédentes implantées à Kabou et Pagala, la Maison de Justice de Gboto se veut un outil de réconciliation locale, mais aussi un instrument de prévention des conflits.

