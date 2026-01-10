Rubriques

Le plaidoyer du Garde des Sceaux

Lors de la rentrée solennelle du barreau vendredi à Lomé, le Garde des Sceaux, Pacôme Adjourouvi, a délivré un message aux avocats sur leur responsabilité dans l'édifice judiciaire.

Pacôme Adjourouvi © republicoftogo.com

Lui même avocat de formation, il a rappelé à ses confrères leur rôle pour une justice forte, juste, équitable, indépendante et respectueuse de toutes ses composantes. Il a particulièrement insisté sur le principe de "Défendre la défense", qui incarne l'utilité publique de la profession d'avocat.

"Il n'y a pas de justice sans défense et il n'y a pas de démocratie sans justice. Quand la défense est fragilisée, c'est le citoyen qui est menacé. Quand la défense est respectée, c'est la République qui se renforce", a déclaré M. Adjourouvi.

Expliquant cette notion, le ministre a identifié trois éléments essentiels : l'indépendance des avocats, condition non négociable d'une justice crédible ; la protection du secret professionnel, rempart contre l'arbitraire ; et l'égalité des armes, sans laquelle le procès devient "une formalité vide de sens".

Cette rentrée solennelle a également été marquée par le passage de témoin entre le bâtonnier sortant Me Claude Folly Adama et Me Yobé Sambiani.

