Le Togo a extradé Paul‑Henri Sandaogo Damiba

Les autorités togolaises ont procédé, le 17 janvier 2026, à la remise de Paul‑Henri Sandaogo Damiba aux autorités judiciaires du Burkina Faso, à la suite d’une demande officielle d’extradition reçue le 12 janvier

Paul‑Henri Sandaogo Damiba © DR

Ancien président de la transition burkinabè, Paul-Henri Sandaogo Damiba est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, notamment détournement de deniers publics, enrichissement illicite, corruption, blanchiment de capitaux et incitation à la commission de crimes et délits.

Conformément à la procédure en vigueur au Togo, l’intéressé a été interpellé le 16 janvier 2026 en exécution d’un mandat d’arrêt joint à la demande d’extradition, puis placé sous écrou.

La chambre d’instruction de la cour d’appel de Lomé, saisie du dossier, a rendu le même jour un avis favorable à l’extradition, fondé sur les instruments juridiques internationaux, l’offre de réciprocité des autorités burkinabè et les garanties fournies quant au respect de ses droits, notamment l’absence de la peine de mort et le droit à un procès équitable.

Paul-Henri Sandaogo Damiba a dirigé le Burkina Faso de janvier à septembre 2022 après un coup d’État ayant renversé le président Roch Marc Christian Kaboré, avant d’être lui-même évincé par le capitaine Ibrahim Traoré.

Son extradition marque une nouvelle étape judiciaire dans une trajectoire politique marquée par l’instabilité institutionnelle du pays

