Les auteurs ont des droits

L’émergence d’Internet et de l’univers numérique a transformé la façon dont on produit et met en commun l’information et le savoir. Les populations d’Afrique éprouvent des difficultés à accéder aux ouvrages savants et au matériel didactique en général. Au coeur de ces défis: les droits d’auteur.

La propriété intellectuelle est une notion quasi-inconnue au Togo. Journaux, sites internet, radios, chaînes de télévision se font une spécialité de reproduire sans demande préalable et en violation des droits, textes, photos, vidéos, audio …

Les détenteurs des droits n’engagent pas de procédures tant le parcours judiciaire est compliqué et les sanctions financières inapplicables en raison des très faibles moyens dont disposent ces médias pilleurs.

La fraude est partout.

Les métiers de l’édition sont aussi à la peine. Les rares auteurs qui publient au Togo voient leurs oeuvres diffusées auprès du public sous la forme de … photocopies !

C’est une préoccupation pour les milieux littéraires et pour le ministère de la Culture.

Il faut trouver des solutions et vite.