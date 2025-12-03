Les femmes juristes africaines unissent leurs voix pour une gouvernance inclusive

Des délégations de juristes, de responsables politiques et d’acteurs de la société civile, venues de tout le continent, participent à Lomé au quatrième congrès du Réseau International des Femmes Avocates (RIFAV).

Un événement qui place le leadership féminin au cœur des débats.

Organisée sous la tutelle du ministère de la Justice et des Droits humains, la rencontre offre aux femmes juristes un espace structuré de solidarité professionnelle internationale, visant à renforcer leur influence dans les plus hautes sphères juridictionnelles et décisionnelles.

Amplifier la présence et l’impact des femmes avocates dans les juridictions nationales et internationales, et contribuer à bâtir une société moderne fondée sur l’équité de genre, c’est l’ambition du Réseau.

Au programme figurent des thématiques comme l’accès des femmes aux instances de décision, les réformes juridiques nécessaires pour assurer une meilleure représentativité et les stratégies pour faire évoluer les pratiques dans les entreprises et les institutions publiques.