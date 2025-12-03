Rubriques

Tendances:
Justice

Les femmes juristes africaines unissent leurs voix pour une gouvernance inclusive

Des délégations de juristes, de responsables politiques et d’acteurs de la société civile, venues de tout le continent, participent à Lomé au quatrième congrès du Réseau International des Femmes Avocates (RIFAV).

Repenser la gouvernance © republicoftogo.com

Des délégations de juristes, de responsables politiques et d’acteurs de la société civile, venues de tout le continent, participent à Lomé au quatrième congrès du Réseau International des Femmes Avocates (RIFAV).

Un événement qui place le leadership féminin au cœur des débats.

Organisée sous la tutelle du ministère de la Justice et des Droits humains, la rencontre offre aux femmes juristes un espace structuré de solidarité professionnelle internationale, visant à renforcer leur influence dans les plus hautes sphères juridictionnelles et décisionnelles.

Amplifier la présence et l’impact des femmes avocates dans les juridictions nationales et internationales, et contribuer à bâtir une société moderne fondée sur l’équité de genre, c’est l’ambition du Réseau.

Au programme figurent des thématiques comme l’accès des femmes aux instances de décision, les réformes juridiques nécessaires pour assurer une meilleure représentativité et les stratégies pour faire évoluer les pratiques dans les entreprises et les institutions publiques.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La Gendarmerie recadre les accusations en ligne

La Gendarmerie recadre les accusations en ligne

La Gendarmerie nationale a annoncé vendredi l’arrestation, le 3 octobre 2025, de Grâce Koumayı Bikonibidjaté, présentée comme l’auteure de contenus audiovisuels appelant à la haine et à des actes criminels contre des responsables de l’État. Ces vidéos circulaient largement sur les réseaux sociaux.

Perception erronée

Perception erronée

Au Togo, une idée largement répandue dans l’opinion – et parfois au sein de la classe politique – veut que les organisations régionales ou internationales soient mieux placées que les institutions nationales pour défendre les droits des citoyens.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.