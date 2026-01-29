Rubriques

Justice

De nouveaux tribunaux pour rapprocher la justice des populations du nord

Pacôme Adjourouvi © republicoftogo.com

Dans le cadre de la modernisation du système judiciaire, le gouvernement lance la construction de nouveaux tribunaux de première instance dans plusieurs villes de la région des Savanes, au nord du pays.

Les localités concernées sont Mandouri, Dapaong, Mango et Tandjoaré.

Les travaux ont été lancés par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains, Pacôme Adjourouvi.

Les autorités entendent rapprocher la justice des populations et améliorer les conditions de travail des acteurs de la chaîne judiciaire.

« Ce projet constitue un acte majeur pour moderniser la justice et améliorer son accessibilité. Le ministère veillera à la bonne exécution des travaux dans les délais impartis », a souligné M. Adjourouvi.

Parallèlement, les prisons civiles de ces localités feront l’objet d’une réhabilitation complète afin d’améliorer les conditions de vie des détenus.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Des détenus utiles

Des détenus utiles

Les autorités réfléchissent à la mise en place d’un programme de travail agricole impliquant les détenus des prisons civiles, avec un double objectif : améliorer la productivité et favoriser la réinsertion sociale, tout en contribuant à la lutte contre la surpopulation carcérale.

Une justice forte et équitable

Une justice forte et équitable

Le ministre de la Justice, Pacôme Adjourouvi, a appelé jeudi l’ensemble des agents de son département à œuvrer pour redorer l’image de la justice, régulièrement critiquée par les citoyens pour son fonctionnement.

