Les réseaux sociaux ne sont pas des médias traditionnels

Ferdinand Ayité et Joël Egah, qui dirigent des journaux critiques du pouvoir, ont été placés sous mandat de dépôt pour ‘diffamation et outrage à l’autorité’. Un troisième journaliste a été entendu par un juge et placé sous contrôle judiciaire.

Leur interpellation repose également sur la charge de ‘diffusion de fausses nouvelles de nature à troubler la paix publique’.

Lors d’une émission sur une WebTV appartenant au journal L’Alternative, ils s’en étaient pris à plusieurs membres du gouvernement, dont notamment Kokouvi Agbétomey (ministre de la Justice) et Kodjo Adédzé (ministre du Commerce).

‘L’instruction se poursuit dans le strict respect des dispositions du code de procédure pénale. Il y a lieu de relever que toutes ces personnes depuis la phase de l’enquête de Police sont assistées par des avocats’, a tenu à préciser Talaka Mawama, le procureur de la République.

Les journalistes sont poursuivis sur la base du code pénal et non du code la presse.

‘La poursuite de ces journalistes sur la base du droit commun se justifie du fait que les faits incriminés ont été commis par le canal d’un réseau social*, moyen de communication expressément exclu du champ d’application du code de la presse et de la communication’, a déclaré M. Mawama.

Et les dispositions du code de la presse sont claires : tout journaliste, détenteur de la carte de presse, qui a eu recours aux réseaux sociaux comme moyen de communication pour commettre toute infraction prévue dans ledit code est puni conformément aux dispositions du droit commun.

______

* YouTube