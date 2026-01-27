Rubriques

Tendances:
Justice

Rapprocher la justice des citoyens

Un nouveau tribunal de première instance est en cours de construction à Kantè, dans la région de la Kara.

Un nouveau tribunal à Kantè © republicoftogo.com

Un nouveau tribunal de première instance est en cours de construction à Kantè, dans la région de la Kara.

Cette infrastructure illustre la volonté des autorités de moderniser l’appareil judiciaire et de renforcer l’efficacité du service public de la justice sur l’ensemble du territoire national.

Ce projet s’inscrit dans une vision globale de transformation du secteur judiciaire, axée sur une gouvernance plus performante, plus équitable et plus accessible.

En rapprochant la justice des populations, l’État entend réduire les longues distances parcourues par les justiciables, raccourcir les délais de traitement des dossiers et alléger les coûts liés aux procédures judiciaires.

Au-delà de sa dimension géographique, le futur tribunal vise à offrir un cadre de travail fonctionnel aux acteurs de la chaîne judiciaire. Juges, magistrats, greffiers et auxiliaires de justice disposeront d’infrastructures adaptées, favorisant de meilleures conditions de travail et une amélioration tangible de la qualité des décisions rendues.

Une justice de proximité, plus rapide et plus crédible est  un pilier essentiel de l’État de droit.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Des détenus utiles

Des détenus utiles

Les autorités réfléchissent à la mise en place d’un programme de travail agricole impliquant les détenus des prisons civiles, avec un double objectif : améliorer la productivité et favoriser la réinsertion sociale, tout en contribuant à la lutte contre la surpopulation carcérale.

Une justice forte et équitable

Une justice forte et équitable

Le ministre de la Justice, Pacôme Adjourouvi, a appelé jeudi l’ensemble des agents de son département à œuvrer pour redorer l’image de la justice, régulièrement critiquée par les citoyens pour son fonctionnement.

Récidive express

Récidive express

Figurant parmi les 1 511 détenus de droit commun récemment libérés dans le cadre d’une grâce accordée par le président du Conseil, un homme surnommé Vidjalani, âgé de 32 ans, a de nouveau été interpellé et placé en détention.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.