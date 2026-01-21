Rubriques

Justice

Récidive express

Figurant parmi les 1 511 détenus de droit commun récemment libérés dans le cadre d’une grâce accordée par le président du Conseil, un homme surnommé Vidjalani, âgé de 32 ans, a de nouveau été interpellé et placé en détention.

Mécanicien d’origine béninoise, sans domicile fixe, l’individu est présenté par la Police nationale comme un récidiviste spécialisé dans le vol de motos. Il est poursuivi pour des faits similaires à ceux ayant conduit à sa précédente incarcération.

Ce nouveau cas de récidive relance le débat sur la réinsertion sociale des ex-détenus.

Les autorités togolaises ont procédé, le 17 janvier 2026, à la remise de Paul‑Henri Sandaogo Damiba aux autorités judiciaires du Burkina Faso, à la suite d’une demande officielle d’extradition reçue le 12 janvier

Lors de la rentrée solennelle du barreau vendredi à Lomé, le Garde des Sceaux, Pacôme Adjourouvi, a délivré un message aux avocats sur leur responsabilité dans l'édifice judiciaire.

Ils ont retrouvé la liberté, mais le plus difficile reste à venir. Les 1511 détenus qui viennent de bénéficier d'une grâce doivent désormais affronter l'épreuve de la réintégration sociale, un défi majeur qui préoccupe la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH).

