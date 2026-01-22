Rubriques

Tendances:
Justice

Une justice forte et équitable

Le ministre de la Justice, Pacôme Adjourouvi, a appelé jeudi l’ensemble des agents de son département à œuvrer pour redorer l’image de la justice, régulièrement critiquée par les citoyens pour son fonctionnement.

Pacôme Adjourouvi jeudi à Lomé © republicoftogo.com

Le ministre de la Justice, Pacôme Adjourouvi, a appelé jeudi l’ensemble des agents de son département à œuvrer pour redorer l’image de la justice, régulièrement critiquée par les citoyens pour son fonctionnement.

S’adressant aux acteurs du secteur, il a insisté sur la nécessité de promouvoir des valeurs fondamentales telles que l’indépendance, l’intégrité et l’objectivité. Il a exhorté magistrats et personnels judiciaires à faire preuve de professionnalisme, de rigueur et de sens du devoir, afin de renforcer la confiance du public.

Cette exigence s’inscrit dans la volonté des autorités de bâtir une justice forte, mais juste et équitable, capable d’appliquer la loi sans pression ni complaisance.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Récidive express

Récidive express

Figurant parmi les 1 511 détenus de droit commun récemment libérés dans le cadre d’une grâce accordée par le président du Conseil, un homme surnommé Vidjalani, âgé de 32 ans, a de nouveau été interpellé et placé en détention.

Le Togo a extradé Paul‑Henri Sandaogo Damiba

Le Togo a extradé Paul‑Henri Sandaogo Damiba

Les autorités togolaises ont procédé, le 17 janvier 2026, à la remise de Paul‑Henri Sandaogo Damiba aux autorités judiciaires du Burkina Faso, à la suite d’une demande officielle d’extradition reçue le 12 janvier

Le plaidoyer du Garde des Sceaux

Le plaidoyer du Garde des Sceaux

Lors de la rentrée solennelle du barreau vendredi à Lomé, le Garde des Sceaux, Pacôme Adjourouvi, a délivré un message aux avocats sur leur responsabilité dans l'édifice judiciaire.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.