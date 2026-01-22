Une justice forte et équitable

Le ministre de la Justice, Pacôme Adjourouvi, a appelé jeudi l’ensemble des agents de son département à œuvrer pour redorer l’image de la justice, régulièrement critiquée par les citoyens pour son fonctionnement.

S’adressant aux acteurs du secteur, il a insisté sur la nécessité de promouvoir des valeurs fondamentales telles que l’indépendance, l’intégrité et l’objectivité. Il a exhorté magistrats et personnels judiciaires à faire preuve de professionnalisme, de rigueur et de sens du devoir, afin de renforcer la confiance du public.

Cette exigence s’inscrit dans la volonté des autorités de bâtir une justice forte, mais juste et équitable, capable d’appliquer la loi sans pression ni complaisance.