Y voir plus clair

Le Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) ne s’interdit rien, a indiqué vendredi son président, Essohana Wiyao.

Il répondait aux questions de la radio nationale.

Et ce responsable de citer trois dossiers, celui de l’attribution de la concession au port de Lomé au Groupe Bolloré, le financement de la CAN 2013, avec des sommes importantes qui se sont évaporées, et la gestion des travaux de la route Lomé-Vogan-Afagnan.

La HAPLUCIA peut mener des enquêtes administratives et des investigations plus poussées, mais n’a pas de pouvoir de police. Tout ce qui est collecté est envoyé au procureur de la République.