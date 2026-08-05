1000 véhicules aux enchères : l'occasion à ne pas manquer

L'Office Togolais des Recettes (OTR) organise, le jeudi 6 août, une vente aux enchères publiques portant sur 1 000 véhicules. Il s'agit de voitures et engins de différentes marques, saisis par la douane ou non réclamés par les importateurs, indique Le Magnan Libéré.

Les biens seront attribués au plus offrant et dernier enchérisseur. Le règlement devra être effectué immédiatement, au comptant et sur place, majoré de 12 %, avant l'enlèvement des biens acquis.

L'OTR précise qu'aucune contestation ne sera acceptée après l'adjudication, et que les acquéreurs qui ne s'acquittent pas du paiement le jour de leur achat verront leur adjudication annulée.

Ces ventes régulières permettent à l'administration fiscale et douanière de désengorger ses entrepôts, de donner une seconde vie à des marchandises qui seraient autrement perdues, et de générer des recettes pour l'État.

Pour les acheteurs, elles représentent aussi une opportunité de faire de bonnes affaires, à condition d'accepter que les biens soient vendus en l'état.