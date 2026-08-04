Déguerpissement au 1er septembre

Le domaine public constitue un patrimoine collectif. Il appartient à tous et ne saurait, par conséquent, faire l'objet d'une appropriation privative en dehors des conditions prévues par les textes en vigueur, souligne Le Médium.

Les responsables du District autonome du Grand Lomé (DAGL) ont annoncé le déguerpissement effectif des occupants illégaux du littoral dès le 1er septembre, après moult reports.

Cette annonce vient concrétiser un dossier maintes fois évoqué ces derniers mois par les autorités, alors que l'occupation anarchique des zones côtières demeure un défi persistant pour le Grand Lomé.

Face à la multiplication des installations irrégulières sur le littoral, un comité ad hoc de lutte contre l'occupation anarchique du domaine public dans le Grand Lomé et les communes du littoral de la préfecture des Lacs avait déjà validé, ces dernières semaines, une stratégie globale de désencombrement et un plan d'action précis.