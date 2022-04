83% des plateformes multifonctionnelles sont en difficulté

La réalité d’aujourd’hui est visible et implacable. Environ 83% des 350 plateformes multifonctionnelles (PTFM) diagnostiquées au plan national (c’est-à-dire 291 PTFM) éprouvent des difficultés de fonctionnement, avec près de 50% fermées, peut-on lire mardi dans L’Union.

Une initiative qui fait partie du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) mené en coopération avec le PNUD.

Ces plateformes sont censées favoriser la croissance et la création d’emploi dans un contexte de pauvreté, faciliter l’accès à l’énergie dans les zones rurales, à travers des solutions propres et durables, promouvoir la diversification des activités économiques au niveau local et la création des activités génératrices de revenus, notamment dans l’agriculture, renforcer la cohésion sociale, la gestion communautaire et la prévention des conflits.