Accélérateur de croissance

Dans son édition de vendredi, le magazine Imagine Demain publie un entretien exclusif avec Christopher Balliet Bleziri, le représentant de la Société Financière Internationale (SFI) à Lomé.

Au cœur de cette discussion, le rôle crucial de la SFI dans le financement de projets stratégiques au Togo, un pays où l'institution œuvre activement pour stimuler la croissance économique et créer des opportunités d’emploi.

La Société Financière Internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale, est une institution internationale qui se concentre sur le développement du secteur privé dans les pays en développement. Créée en 1956, elle a pour mission de promouvoir des investissements durables dans des secteurs stratégiques, de réduire la pauvreté et d'améliorer la vie des populations grâce à la création d’emplois et d'opportunités économiques.

Contrairement à la Banque mondiale, qui prête directement aux gouvernements, la SFI se concentre exclusivement sur le secteur privé. Elle fournit des financements sous forme de prêts, d’investissements en capital, et d’assistance technique, en travaillant avec des entreprises locales et internationales pour renforcer leurs capacités et leurs impacts sociaux et environnementaux.

Au Togo, la SFI joue un rôle de catalyseur dans plusieurs secteurs clés. Selon Christopher Balliet Bleziri, l’institution finance des projets dans les infrastructures, l’agriculture, l’énergie et les services financiers.