Addictions chez les jeunes : un fléau grandissant au Togo

La jeunesse togolaise, considérée comme l’avenir du pays et moteur du développement, est aujourd’hui confrontée à un fléau grandissant : la consommation excessive de substances nocives, déplore Waraa paru jeudi.

Alcool, chicha, cigarette, drogues… les vices s’installent de plus en plus dans le quotidien des jeunes, mettant en péril leur avenir.

L’un des phénomènes les plus alarmants est la prolifération des boissons alcoolisées en sachet et des canettes importées affichant des taux d’alcool pouvant atteindre 18%. Ces produits, accessibles à des prix dérisoires, sont vendus sans contrôle strict, exposant ainsi les jeunes à une consommation précoce et abusive.