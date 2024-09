Adhésion du Togo à la SIACE

La Société islamique d’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (SIACE), un assureur multilatéral basé sur la charia et membre du groupe de la Banque islamique de développement (BID), a annoncé l’adhésion du Togo, peut-on lire ce jour dans L'Economiste.

La SIACE, également connue sous son acronyme anglais ICIEC (Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit), est une institution fondée en 1994.

La SIACE a pour mission de promouvoir le commerce et les investissements entre les pays membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) tout en facilitant leur intégration dans l'économie mondiale.