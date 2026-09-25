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Adjugé !

L'Office togolais des recettes (OTR) organise le 29 septembre une vente aux enchères de 155 véhicules, indique Togo Matin.

Nouvelle vente publique © republicoftogo.com

L'Office togolais des recettes (OTR) organise le 29 septembre une vente aux enchères de 155 véhicules, indique Togo Matin.

Il s'agit de voitures, camions et bus saisis ou abandonnés au Port autonome de Lomé lors de l'importation.

La participation est conditionnée au paiement d'une quittance non remboursable de 5 000 Fcfa. Les acquisitions devront être réglées au comptant, sur place, avec une majoration de 12 %, et les véhicules adjugés devront être immédiatement retirés.

Cette vente s'inscrit dans le cadre des opérations régulières que l'OTR organise pour écouler les biens saisis ou restés en souffrance sous douane.

Information additionnelle

Togo Matin N°1657.pdf

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