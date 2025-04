Artisanat en fête : rendez-vous au MIATO 2025

Le Marché international de l’artisanat du Togo (MIATO) tiendra sa nouvelle édition du 23 avril au 4 mai 2025 au Centre togolais des expositions et foires de Lomé (CETEF), annonce le journal L’Éveil de la Nation ce vendredi.

Durant près de deux semaines, cet événement majeur rassemblera artisans togolais et étrangers autour d’une grande vitrine de savoir-faire, d’innovation et de création. Le MIATO offre une opportunité unique de valoriser les talents locaux, dynamiser le secteur artisanal et favoriser les échanges commerciaux.

Des expositions, ventes, démonstrations, rencontres professionnelles et animations culturelles rythmeront ce rendez-vous désormais incontournable pour les acteurs de l’artisanat en Afrique de l’Ouest.