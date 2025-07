Une filière stratégique en plein essor

Le soja s’impose aujourd’hui comme l’un des produits agricoles les plus prometteurs du Togo, selon le journal Le Médium paru mardi.

Cultivé dans plusieurs régions du pays, notamment dans les Plateaux, la Kara et les Savanes, le soja togolais est reconnu pour sa qualité et bénéficie d’une forte demande sur les marchés internationaux.

Grâce à des techniques agricoles de plus en plus maîtrisées, à l’amélioration des semences, et à un encadrement accru des producteurs, le soja répond aux normes exigées par les pays importateurs, notamment en Europe et en Asie.

Il s’agit principalement de soja non OGM, très recherché pour sa pureté et son potentiel nutritionnel.

Les exportations de soja ont considérablement augmenté ces dernières années, positionnant le Togo parmi les premiers exportateurs de soja bio d’Afrique de l’Ouest.