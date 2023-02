Banque islamo-compatible

Coris Bank vient d’annoncer le lancement d’une épargne ‘Hadj’. Destiné aux clients de confession musulmane, cette offre leur permettra d’économiser pour préparer leur pèlerinage à La Mecque.

La banque propose déjà des produits halal, conformes à la finance islamique.

Les détails sont à lire mardi dans Le Médium.

Secteur méconnu de la finance mondiale il y a encore quelque temps, la finance islamique connaît une forte progression depuis plusieurs années.

Le terme finance islamique recouvre l’ensemble des transactions et produits financiers conformes aux principes de la loi coranique, qui supposent l’interdiction de l’intérêt, de l’incertitude, de la spéculation, l’interdiction d’investir dans des secteurs considérés comme illicites (alcool, tabac, paris sur les jeux, etc.), ainsi que le respect du principe de partage des pertes et des profits.