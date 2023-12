Bienvenue au Niger

Alors que l’armée française est sur le point de quitter définitivement le Niger d’où elle a été expulsée, des militaires occidentaux renforcent leur coopération avec Niamey. De même, des paramilitaires américains sont annoncés en Centrafrique où la France est à l’étroit, écrit Waraa en kiosque ce jour.

Rien de d’inquiétant. Ce qui l’est beaucoup plus en revanche c’est la présence de plus en plus importante de mercenaires russes au Niger, au Mali et au Burkina Faso.

Des mercenaires de la nébuleuse Wagner envoyés par Moscou en qualité de ‘conseillers privés’. Mais personne n’est dupe.