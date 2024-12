Bon voisinage

Le président élu du Ghana, John Dramani Mahama, a réservé sa première visite à l’étranger pour Faure Gnassingbé, souligne Togo Matin paru vendredi.

Ce n’est pas anodin. Accra et Lomé ont des liens étroits et veulent renforcer la coopération dans le domaine économique et sécuritaire.

M. Mahama prêtera serment en début d’année.