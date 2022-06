Bond des achats en ligne

Alors que les smartphones et les technologies Internet deviennent de plus en plus accessibles en Afrique, le continent devient un marché lucratif pour l'industrie du commerce électronique. Pas encore vraiment mature; une affaire de quelques années.

Le e-commerce sur le continent devrait atteindre un chiffre d’affaires de plus de 46 milliards de dollars d’ici 2025, indique L’Economiste paru ce jour.