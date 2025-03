Cap sur la City

Acteur incontournable des marchés financiers en Afrique de l’Ouest, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) poursuit son ambition de dynamiser l’investissement en attirant des capitaux étrangers.

Dans cette optique, l’institution met le cap sur Londres, l’un des plus grands centres financiers mondiaux, afin de séduire les investisseurs internationaux, indique Togo Matin paru mercredi.

Forte de son rôle stratégique dans l’économie de l’UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine, 8 pays dont le Togo), la BRVM cherche à renforcer son attractivité auprès des grandes institutions financières et des investisseurs étrangers. Londres, avec son écosystème boursier dynamique et sa capacité d’absorption de capitaux, représente une opportunité unique pour la BRVM de faire rayonner les opportunités d’investissement en Afrique de l’Ouest.