Capitalisation record

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une capitalisation boursière de 10 059 milliards de FCFA, soit plus de 16 milliards de dollars, annonce lundi L’Economiste.

Cela illustre le dynamisme de la place financière commune aux huit pays de l’UEMOA.

Avec un gain de plus de 2 000 milliards de Fcfa en une année et la cotation de la Loterie Nationale du Bénin, la BRVM figure parmi les bourses africaines les plus performantes, souligne l’institution dirigée par le Togolais Edoh Kossi Amenounve.