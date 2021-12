Ce que l'on ne sait pas encore

Omicron, le dernier variant du SRAS-CoV-2 à avoir été détecté et le plus mutant à ce jour, est au centre de l'attention des autorités sanitaires, des gouvernements et de la population du monde entier, écrit mardi Correspondant Actu.

Le journal publie un Q&A sur ce variant que certains présentent comme plus dangereux que le Delta. Mais les nouvelles données venues d’Afrique du Sud tendent à montrer qu’il est plus contagieux, mais pas forcément plus mortel.