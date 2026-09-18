Cette boisson africaine aux multiples vertus

Rouge vif, acidulé, désaltérant : le bissap accompagne le quotidien de millions d'Africains, du Sénégal au Mali en passant par la Guinée et le Togo, où il figure parmi les boissons nationales.

Préparé à partir des fleurs séchées d'hibiscus (Hibiscus sabdariffa), il se consomme chaud ou froid, parfois relevé de menthe ou de gingembre, et porte le nom de karkadé en Égypte et au Soudan.

Togo Matin vante vendredi les vertus de cette boisson.

Derrière sa couleur pourpre caractéristique se cachent des anthocyanes, de puissants antioxydants que l'on retrouve également dans les fruits rouges. Une étude de l'Université d'Oslo publiée dans le Nutrition Journal a même classé le bissap devant le thé vert parmi 283 boissons évaluées pour leur richesse en antioxydants. La plante contient également des polyphénols aux propriétés anti-inflammatoires, ainsi qu'une quantité appréciable de vitamine C, utile au bon fonctionnement du système immunitaire.

Plusieurs recherches, dont une publiée en 2010 dans le Journal of Nutrition, suggèrent qu'une consommation régulière de tisane d'hibiscus peut contribuer à faire baisser la tension artérielle, avec des effets comparables, dans certaines études, à ceux de traitements antihypertenseurs classiques.

Cette action s'expliquerait par un effet relaxant sur les vaisseaux sanguins. Attention toutefois : les personnes déjà sous traitement contre l'hypertension doivent impérativement demander l'avis de leur médecin avant d'en consommer régulièrement, pour éviter une chute excessive de la tension.

Au-delà de son action sur la tension, le bissap possède des propriétés diurétiques qui favorisent l'élimination et soutiennent le transit intestinal. Ses antioxydants contribueraient également à réduire l'oxydation du mauvais cholestérol (LDL), participant ainsi à la santé cardiovasculaire globale. Enfin, avec 99 % d'eau et un goût naturellement rafraîchissant, il constitue une alternative saine aux sodas industriels, à condition de ne pas le sucrer excessivement.

En raison de son effet hypotenseur, le bissap est déconseillé sans avis médical aux personnes suivant un traitement contre l'hypertension ou prenant des diurétiques, en raison des risques d'interaction. Comme pour toute plante aux vertus reconnues, mieux vaut donc en discuter avec un professionnel de santé en cas de traitement en cours, avant d'en faire une habitude quotidienne.