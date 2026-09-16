Moyen-Orient : quand la guerre lointaine renchérit la vie en Afrique de l'Ouest

« Les tensions géopolitiques fragilisent les perspectives économiques de l'UEMOA », titre Togo Matin

C'est le titre choisi par ce journal, qui s'appuie sur les conclusions du Comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), réuni le 9 septembre dernier à Dakar.

Selon le président du Comité, Jean-Claude Kassi Brou, les tensions persistantes au Moyen-Orient et les perturbations des chaînes d'approvisionnement, notamment dans le secteur énergétique, continuent d'affecter les économies de l'Union.

Une inquiétude qui se traduit déjà dans les chiffres : l'inflation dans l'UEMOA, après avoir atteint 0,4 % au deuxième trimestre, s'est accélérée à 1,2 % en juillet, puis 1,7 % en août 2026.

Ces développements s'accompagnent d'une révision à la baisse des perspectives économiques mondiales pour 2026.

Loin de s'apaiser, la crise semble donc s'installer dans la durée : sept des huit États membres de l'UEMOA ont déjà procédé à une hausse des prix des carburants, une conséquence directe du renchérissement du pétrole sur les marchés internationaux. Autant de signaux qui confirment le diagnostic du journal : une sortie de crise n'est pas en vue, et les économies de la sous-région doivent, pour l'heure, composer avec un environnement international durablement dégradé.