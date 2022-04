Clarté de rigueur

Cinq sociétés d’Etat seront bientôt auditées, indique vendredi L’Eveil de la Nation.

Une volonté de transparence des pouvoirs publics.

Les 5 entreprises concernées sont la Togolaise des Eaux (TdE), la Société de Patrimoine Eau et Assainissement en milieu urbain et semi-urbain (SP- Eau), la Loterie nationale togolaise (Lonato), l'Office de développement et d'exploitation des forêts (ODEF) et la Société des Postes du Togo (SPT).