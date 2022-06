Comment neutraliser les crashers ?

Le Togo est désormais outillé pour faire face aux incidents liés aux cyberattaques, écrit vendredi Togo Réveil.

Le Centre national de réponse aux incidents de cybersécurité au Togo (CERT.tg) a rejoint le Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST).

Un bon point, mais il en faut plus pour freiner les ardeurs des hackers.