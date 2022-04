En vue d’améliorer la compréhension des tendances et les développements récents dans les pays de l’Afrique de l’Ouest et de la région du Sahel, en proie à de l’insécurité et au terrorisme, il a été envisagé une rencontre de haut niveau à Lomé, le 21 avril prochain sur proposition des autorités togolaises, écrit mercredi Le Messager.

‘Compréhension des tendances’, souligne le journal. De quoi s’agit-il ? Les pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel connaissent deux fléaux. D’abord le terrorisme, actif depuis 10 ans. Ce qui est nouveau, c’est la multiplication des coups d’Etat et le refus des juntes de favoriser un retour rapide à l’ordre constitutionnel.