Conflit climatique

Depuis 1946, le nombre absolu de décès liés à la guerre a diminué; les conflits sont devenus moins meurtriers, indique mercredi Togo Matin.

Mais les experts craignent que les changements climatiques n'annulent ces progrès.

Les répercussions des impacts des changements climatiques sur la paix et la sécurité au niveau mondial, sont de plus en plus évidentes.