De l'amour sans faste

Le mariage est une étape clé de la vie, un moment de célébration intense.

Si certains s’inspirent des fastes des mariages nigérians, avec leurs décors somptueux, tenues extravagantes et invités innombrables, d’autres prônent des célébrations plus modestes et économiques, note L’Union en kiosque vendredi.

Ce débat entre mariage pompeux et mariage sobre divise de plus en plus les Togolais, explique le journal.

Mais c’est avant tout une question de moyens.