De la SAFER à la SONAFIR : Naka Gnassingbé aux commandes

Nommée à la tête de la Société nationale de financement routier (SONAFIR), Naka Gnassingbé a officiellement pris ses fonctions vendredi.

Elle succède à Atoute Outchantcha.

Sa nomination intervient dans le cadre de la transformation de la Société autonome de financement de l’entretien routier (SAFER) en SONAFIR, une réforme engagée par le gouvernement pour adapter le financement des routes aux nouveaux défis du secteur, souligne Togo Réveil paru lundi.

La nouvelle société aura une mission plus large que sa devancière. Là où la SAFER se concentrait sur l’entretien du réseau, la SONAFIR devra mobiliser des ressources plus importantes et plus diversifiées pour accompagner les besoins croissants du réseau routier national.

Un chantier d’envergure, alors que le Togo multiplie les projets d’infrastructures, à l’image du futur dédoublement de la route nationale n°1, axe vital pour l’approvisionnement des pays du Sahel.