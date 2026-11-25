Le président de l'Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou, est attendu en Chine. L'ambassadrice chinoise à Lomé, Wang Min, lui a transmis une invitation à une visite officielle lors d'une rencontre lundi, rapporte Togo Matin.

Cette invitation illustre la vitalité des relations parlementaires entre le Togo et la Chine, actives depuis de nombreuses années. La visite doit permettre de renforcer encore ces échanges.