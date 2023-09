Dévouement à toute épreuve et leadership incontestable

Dodzi Kokoroko a passé le témoin à Adama Mawule Kpodar à la tête de l’université de Lomé.

«’Il transformé avec un dévouement à toute épreuve et un leadership incontestable le visage de l’UL’, écrit mercredi Focus Infos.

Avec une gouvernance axée sur les résultats, Dodzi Kokorko et son staff ont su motiver et fédérer de nouvelles énergies. Les compétences professionnelles ont été sollicitées indépendamment de toutes considérations ayant montré leurs limites. La priorité a été donnée à l’action et à la détermination d’aller de l’avant, malgré les difficultés, poursuit ce journal.

