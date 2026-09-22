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Disparition inquiétante

Un nouveau-né a disparu jeudi dernier du CHU Sylvanus Olympio de Lomé, signale Le Médium. Il s'agit vraisemblablement d'un enlèvement.

Enlèvement inexplicable © republicoftogo.com

Un nouveau-né a disparu jeudi dernier du CHU Sylvanus Olympio de Lomé, signale Le Médium. Il s'agit vraisemblablement d'un enlèvement.

Selon la direction de l'établissement, qui confirme les faits, une femme non identifiée s'est introduite dans une salle de la maternité.

Tous les accès et issues de l'hôpital ont été immédiatement verrouillés afin de passer le périmètre au peigne fin, et la gendarmerie a été mise à contribution pour mener des recherches en collaboration avec la direction.

Une enquête est en cours pour retrouver l’enfant.

Information additionnelle

Le Médium N°721.pdf

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