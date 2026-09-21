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Intempéries : l'OMS renforce la riposte sanitaire

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a remis au ministère de la Santé des kits d'urgence destinés à renforcer la prise en charge des populations affectées par les récentes intempéries, rapporte Nouvelle Opinion.

Intempéries : l'OMS fait un don de kits d'urgence © republicoftogo.com

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a remis au ministère de la Santé des kits d'urgence destinés à renforcer la prise en charge des populations affectées par les récentes intempéries, rapporte Nouvelle Opinion.

Ces kits comprennent notamment des médicaments destinés à prévenir et traiter le paludisme et la dengue.

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Nouvelle Opinion N°149.pdf

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