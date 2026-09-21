Intempéries : l'OMS renforce la riposte sanitaire
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a remis au ministère de la Santé des kits d'urgence destinés à renforcer la prise en charge des populations affectées par les récentes intempéries, rapporte Nouvelle Opinion.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a remis au ministère de la Santé des kits d'urgence destinés à renforcer la prise en charge des populations affectées par les récentes intempéries, rapporte Nouvelle Opinion.
Ces kits comprennent notamment des médicaments destinés à prévenir et traiter le paludisme et la dengue.
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