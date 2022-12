Le Premier ministre Victoire Tomegah-Dogbé a lancé la deuxième cohorte du Programme d'excellence pour les femmes africaines (PEFA).

‘Cette initiative prépare les jeunes au monde du travail, en leur donnant les meilleurs outils et les opportunités nécessaires. Il démontre l’attention que le président Faure Gnassingbé porte à la recherche de l’excellence et à l’émergence de la femme togolaise, a déclaré la cheffe du gouvernement au journal L’Economiste.

PEFA conçu spécialement pour l’accompagnement de la femme africaine est une déclinaison du Programme d’Excellence, développé avec la philosophie ‘Do well do good’, que SHARE offre déjà à plus de 2 000 étudiants répartis dans plus de 140 universités.