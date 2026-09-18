Rubriques

Tendances:
Médias

Don de sang : campagne en cours à l'Hôpital Dogta-Lafiè

Fort du succès de l'édition précédente, l'Hôpital Dogta-Lafiè (HDL) revient avec sa grande campagne de don de sang. 

Un hôpital de pointe © DR

Fort du succès de l'édition précédente, l'Hôpital Dogta-Lafiè (HDL) revient avec sa grande campagne de don de sang. 

L'opération se déroule jusqu'au 18 septembre, avec pour objectif de reconstituer les stocks de la banque de sang de l'établissement et de sensibiliser davantage la population togolaise à ce geste solidaire. Les détails sont à lire dans La Nouvelle République.

Inauguré en avril 2023, l’Hôpital Dogta-Lafiè est situé à Agoè-Nyivé, dans la banlieue nord de Lomé.

Porté et financé par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), l'établissement est géré par la société SOGEHP et se veut la vitrine des ambitions sanitaires du Togo, avec un plateau technique conforme aux standards internationaux.

Classé hôpital de référence de niveau 4, le HDL propose une large gamme de spécialités : médecine générale, chirurgie, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, cardiologie (dont un service de cardiologie interventionnelle fonctionnant 24 heures sur 24), ophtalmologie, urologie, hémodialyse, imagerie médicale, ainsi qu'un laboratoire de biologie. 

L'établissement dispose de six salles d’opération.

Information additionnelle

La Nouvelle République N°142.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Cette boisson africaine aux multiples vertus

Cette boisson africaine aux multiples vertus

Rouge vif, acidulé, désaltérant : le bissap accompagne le quotidien de millions d'Africains, du Sénégal au Mali en passant par la Guinée et le Togo, où il figure parmi les boissons nationales. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.