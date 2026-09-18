Don de sang : campagne en cours à l'Hôpital Dogta-Lafiè

Fort du succès de l'édition précédente, l'Hôpital Dogta-Lafiè (HDL) revient avec sa grande campagne de don de sang.

L'opération se déroule jusqu'au 18 septembre, avec pour objectif de reconstituer les stocks de la banque de sang de l'établissement et de sensibiliser davantage la population togolaise à ce geste solidaire. Les détails sont à lire dans La Nouvelle République.

Inauguré en avril 2023, l’Hôpital Dogta-Lafiè est situé à Agoè-Nyivé, dans la banlieue nord de Lomé.

Porté et financé par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), l'établissement est géré par la société SOGEHP et se veut la vitrine des ambitions sanitaires du Togo, avec un plateau technique conforme aux standards internationaux.

Classé hôpital de référence de niveau 4, le HDL propose une large gamme de spécialités : médecine générale, chirurgie, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, cardiologie (dont un service de cardiologie interventionnelle fonctionnant 24 heures sur 24), ophtalmologie, urologie, hémodialyse, imagerie médicale, ainsi qu'un laboratoire de biologie.

L'établissement dispose de six salles d’opération.