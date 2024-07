Echanges fructueux

Sandra Ablamba Johnson, secrétaire générale de la présidence, s’est entretenue la semaine dernière avec des responsables du Sénat US, indique Le Médium paru mardi.

Une délégation conduite John Tomaszewski, chef du cabinet de Jim Risch (R-ID), membre de la commission des Affaires étrangères du Sénat, a séjourné à Lomé.

John "JT" Tomaszewski est un membre influent du personnel du Comité des relations étrangères du Sénat.

Avec plus de dix-huit ans d'expérience combinée en politique étrangère et en gouvernance, il joue un rôle crucial dans la définition et la mise en œuvre de la politique américaine, en particulier en Afrique.

Les discussions ont porté sur la coopération bilatérale, l’AGOA et le MCC.