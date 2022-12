En attendant des jours meilleurs

Son histoire, sa géographie et sa richesse culturelle en font une importante destination touris tique en Afrique de l'Ouest. Le Togo tire l'essentiel de son revenu du tourisme étranger. Le pays peut se targuer d'avoir été classé au deuxième rang mondial du touris- me d'affaires et de congrès en 2017, selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), peut-on lire mardi dans Le Médium.

Toutefois, cette industrie est à rebâtir.

La crise sanitaire et les prix élevés, notamment ceux du transport aérien, freinent l’ardeur des touristes européens.

Le Togo peut toutefois compter sur le tourisme de congrès et d’affaires.