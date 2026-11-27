Les projecteurs se tournent vers les chefs d'entreprise. Samedi soir, Lomé accueille la Nuit des Patrons, la soirée organisée par le patronat pour récompenser les meilleurs dirigeants de l’année, indique L’Economiste en kiosque vendredi.

L'événement met à l'honneur ceux qui font tourner l'économie : capitaines d'industrie, commerçants, entrepreneurs du numérique ou de l'agro-industrie. Au-delà des trophées, la soirée se veut une vitrine du dynamisme du secteur privé togolais et un encouragement à l'esprit d'entreprise.

Elle intervient dans un contexte porteur pour l'entrepreneuriat : plus de 12 000 entreprises ont été créées au Togo sur les neuf premiers mois de 2026.